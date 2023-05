Isola dei Famosi, Mazzoli contro Gian Maria: "Stupido modellino da 4000 lire".

Nuovo scontro all’Isola dei Famosi. Marco Mazzoli si è scagliato contro Gian Maria Sainato, ma non è stato uno scontro a senso unico. Anche l’ultimo naufrago arrivato in Honduras ha avuto qualcosa da dire.

Isola dei Famosi: Mazzoli contro Gian Maria

Con il passare dei giorni, gli scontri all’Isola dei Famosi si fanno sempre più accesi. Dopo le accuse ricevute da Gian Maria Sainato, Marco Mazzoli ha definitivamente perso le staffe. Lo speaker ha definito “falso” il compagno d’avventura. Lo scontro è nato quando il modello ha deciso di sfoggiare un costume da bagno particolarmente attillato. Marco, neanche a dirlo, ha sfoderato la sua migliore ironia. A questo punto, la discussione era scontata.

Gian Marzia non si fa asfaltare da Mazzoli

“Ti dà fastidio questo costume? Fammi capire“, ha esclamato Gian Maria rivolto a Marco. Quest’ultimo ha replicato: “Ti sta di mer**“. A questo punto, il modello si è lasciato andare ad un piccolo sfogo:

“Già di prima mattina, le prime battute che ormai sono diventate stancanti. Ho iniziato a rispondere un po’ male, perché ormai sono stanco di essere lo zimbello di Marco e Paolo”.

Andrea Lo Cicero ha consigliato a Gian Maria di iniziare a rispondere: “Devi dire ‘Mi avete rotto i cog**oni, non dovete fare così'”. Sainato lo ha preso alla lettera e ha chiesto a Mazzoli di non riservagli più battute: “Te lo sto chiedendo con gentilezza, non devi arrabbiarti“.

Marco Mazzoli perde le staffe

A questo punto, il Mazzoli show è servito:

“Mi arrabbio, perché lo stai facendo apposta. Non mi interessa parlare con una persona falsa come te, che da due settimane sta cercando in tutti i modi di mettere zizzania. Vai a fare le soap opera, hai sbagliato lavoro. Il vittimismo del caz**, finto, non lo accetto. Ho 51 anni, un ragazzino come te deve insegnare a me come stare al mondo? Ma vai a ca**re. A te piace questa (la telecamera, ndr)”.

Poco dopo, in confessionale ha proseguito: