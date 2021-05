Isola dei Famosi, Miryea Stabile stremata: scoppia in lacrime e lascia la Palapa

Miryea Stabile è scoppiata a piangere durante la puntata dell'Isola dei Famosi e ha abbandonato la Palapa. La naufraga è stremata.

Miryea Stabile è scoppiata a piangere durante la puntata dell’Isola dei Famosi e ha abbandonato la Palapa. La naufraga non è riuscita a reggere lo stress e si è sfogata durante la puntata andata in onda il 14 maggio.

Miryea Stabile stremata: le lacrime della naufraga

Durante la puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda venerdì 14 maggio, Miryea Stabile ha avuto un crollo emotivo molto forte. Un momento che doveva essere felice e sereno è stato trasformato in una prova che ha provato moltissimo i naufraghi. L’ex pupa non ha retto lo stress e si è lasciata andare ad uno sfogo importante. La prova ricompensa è stata molto pesante. La squadra di Ignazio Moser ha battuto quella di Isolade, vincendo un pasto completo.

Il naufrago doveva assegnare un piatto a testa ai compagni.

Miryea Stabile stremata: lo sfogo

Ignazio Moser, la cui squadra ha vinto la prova ricompensa, ha deciso di assegnare la pasta al pesto ad Andrea e la cotoletta a Valentina. Si tratta dei due piatti più grandi e ricchi, per cui Miryea capisce subito che a lei toccherà uno dei piatti più poveri. La naufraga non è riuscita a trattenersi e non ha retto lo stress, così è scoppiata in lacrime e si è lasciata andare ad uno sfogo importante.

Ilary Blasi ha provato come al solito a scherzare e puntare sull’ironia. “Ti sei commossa?” ha chiesto la conduttrice alla naufraga. “No, ho fame” ha risposto l’ex pupa, particolarmente provata.

Miryea Stabile stremata: abbandona la Palapa

Miryea Stabile non ha retto lo stress dovuto alla forte fame che sta provando sull’Isola dei Famosi. La donna si è dovuta accontentare di un piccolo dolce ed è arrivata a leccare addirittura il piatto. Quando sono tutti rientrati in Palapa Miryea non era presente. “Ci raggiunge tra poco, ha avuto un momento di sconforto. Ha fame, lo dice da giorni” ha spiegato Massimiliano Rosolino, inviato dell’Isola dei Famosi. Dopo un po’ di tempo la vincitrice de La Pupa e il Secchione è rientrata in Palapa ed è stata accolta da molti applausi dallo studio. La naufraga ha avuto un momento di forte sconforto dovuto alle condizioni difficili che vivono sull’Isola dei Famosi. Non è l’unica che ha vissuto un momento così pesante.