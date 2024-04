L’Isola dei Famosi è iniziata da poche settimane ma le dinamiche del reality show già stanno facendo discutere il pubblico. L’ultima notizia arrivata dall’Honduras riguarda il ritiro di uno dei concorrenti: Peppe Di Napoli.

Isola dei Famosi, Peppe ritirato

I social dell’Isola dei Famosi hanno annunciato ai fan del programma tv la decisione di Peppe Di Napoli di abbandonare il reality show. Il pescivendolo, nonché noto tiktoker, ha preso questa decisione importante spiegandone anche la motivazione.

Perché Peppe ha abbandonato l’Isola

Peppe Di Napoli, come spiegato sui social network della trasmissione di Canale 5, ha scelto di abbandonare l’Isola dei Famosi in quanto si sente stanco, al punto di non farcela più a continuare la sua avventura in Honduras. L’ormai ex naufrago ha chiesto scusa agli italiani per il suo abbandono dal reality e ha quindi lasciato la spiaggia.

Cosa accadrà al televoto?

Peppe si trovava al televoto insieme ad altri concorrenti: Artur, Maité, Khady e Alvina. Cosa accadrà a questo punto? L’Isola dei famosi ha già spiegato che il televoto in questione è stato annullato e gli utenti verranno rimborsati. Inoltre, il televoto sugli altri naufraghi verrà riaperto in una nuova sessione, senza quindi la presenza di Peppe Di Napoli.