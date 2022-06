Isola dei Famosi, Roger spiega perché si è ritirato. Savino svela un altro problema

A poche puntate dalla fine Roger Balduino ha fatto un bilancio della sua esperienza all'Isola dei Famosi e ha spiegato i motivi del ritiro.

Nella puntata dell‘Isola dei Famosi andata in onda lunedì 6 giugno è tornato in studio Roger Balduino. L’ex naufrago che è stato accolto con molto calore si è raccontato a cuore aperto facendo un bilancio dell’esperienza appena conclusione.

Ha poi raccontato quali sono stati i motivi che lo hanno spinto a lasciare.

Tale decisione è legata infatti ad alcuni problemi avuti ad un piede.

Isola dei Famosi, Roger deve abbandonare: i motivi

Proprio parlando delle ferite riportate al piede, Roger ha confessato che avrebbe voluto continuare il gioco, ma ciò non è stato possibile: “La caviglia va così e così, mi sono anche bruciato il piede. Avrei continuato a giocare, mi ha fatto davvero paura lasciare il gioco, non essermi fatto male. Ho chiesto davvero al dottore di tornare in gioco, ma lui non ha voluto, non potevo”.

Savino svela un retroscena

L’opinionista Nicola Savino ha infine svelato un altro retroscena legato ai problemi fisici dell’ex naufrago. Quest’ultimo avrebbe infatti avuto anche le emorroidi: “E poi c’è stato un altro problema che è un classico de L’isola dei Famosi, il problema di Enzo Paolo Turchi“, sono state le parole Savino.