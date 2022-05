Isola, Lory Del Santo sommersa dalle critiche: sgambetto a Nicolas

Isola, Lory Del Santo sommersa dalle critiche: lo sgambetto a Nicolas Vaporidis non piace ai fan.

Continuano a piovere critiche nei confronti di Lory Del Santo. I fan più attenti dell’Isola dei Famosi si sono scagliati contro di lei perché ha messo a segno uno sgambetto nei confronti di Nicolas Vaporidis. Cosa ha combinato la showgirl?

Lory Del Santo continua ad essere un personaggio piuttosto discusso dell’Isola dei Famosi. Nelle ultime ore, la showgirl è finita nel mirino dei telespetattori perchè ha tirato un colpo basso a Nicolas Vaporidis. Secondo i fan più attenti, ha atteso che l’attore venisse portato in infermeria per un problema fisico per parlare male di lui. Non solo, Lory avrebbe anche cercato di mettere zizzania con gli altri naufraghi.

Lory e Mercedesz parlano alle spalle di Nicolas

Appena Nicolas è sparito dalla Playa, Lory si è appartata con Mercedesz Henger e ha iniziato a sparlare di lui. La Del Santo non ha scelto la figlia di Eva a caso, ma per un motivo ben preciso. Memi, infatti, ce l’ha a morte con Vaporidis perché lo vede come il responsabile dell’allontanamento di Edoardo Tavassi da lei. “Lory Del Santo e Mercedesz che sparlano di Nicolas mentre questo non c’è, che tristezza“, si legge su Twitter.

Le critiche dei fan

Quanti hanno assistito al comportamento della Del Santo si sono immediatamente scagliati contro di lei. Su Twitter, non a caso, piovono critiche: “Ma Lory è da mezz’ora che parla contro Niolas. Ce la fa a pensare ad altro? Poi fa l’offesa se le dicono che parla male di tutti con tutti” oppure “Lory non parla male? Sta parlando male della qualunque. Attenzione, parlare male vuol dire che tu non dici in faccia le cose” o ancora “Edoardo e Nicolas avevano ragione su Lory.

Punzecchia e mette le pulci nell’orecchio andando da uno e dall’altro, tra l’altro in modo anche furbo perché non lo fa direttamente“. Cosa accadrà nella prossima puntata dell’Isola dei Famosi? I fan sperano che Ilary Blasi faccia vedere a Vaporidis i video in cui la Del Santo parla male di lui.