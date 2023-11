Istat: produzioni italiane in ribasso nel settore industriale

Istat: produzioni italiane in ribasso nel settore industriale

Secondo l’Istat, la produzione industriale italiana mostra alcune tendenze significative. Nel terzo trimestre del 2023, c’è stato un aumento dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti.

Produzioni italiane industriali: un calo del 2%

Tuttavia, a settembre 2023, l’indice destagionalizzato della produzione industriale è previsto rimanere stabile rispetto ad agosto e diminuire del 2,0% rispetto a settembre 2022, una volta considerati gli effetti del calendario.

Analizzando i dati mensili destagionalizzati, si osservano aumenti congiunturali nella produzione di beni strumentali (+1,5%), energia (+1,1%) e beni intermedi (+0,8%), mentre i beni di consumo registrano una diminuzione (-2,2%). In termini annuali, la produzione di beni di consumo è diminuita del 6,5%.

I dati Istat: produzione industriale -2,7%

Nel complesso, nei primi nove mesi del 2023, la produzione industriale ha registrato una diminuzione del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2022. Questa diminuzione è stata particolarmente evidente nei settori dell’energia (-7,3%) e dei beni di consumo (-3,5%), soprattutto per i beni durevoli (-6,1%). Tuttavia, i beni strumentali hanno visto un aumento del 3,5%, mentre i beni intermedi hanno registrato una diminuzione del 5,7%. Per i beni di consumo non durevoli, la produzione è diminuita del 3,2%.