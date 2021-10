Ita compra il marchio Alitalia per 90 milioni di euro: cosa cambia per i passeggeri?

Ita compra il marchio Alitalia e diventa Ita Airways, che al momento conta 52 aerei e 2.800 dipendenti.

Durante la conferenza stampa di presentazione è stato svelato che la nuova Alitalia si chiamerà Ita Airways. Cambia anche la colorazione base, che sarà azzurra. Per queste settimane gli aerei voleranno con la livrea classica di Alitalia, ma quando arriveranno quelli nuovi sulla cosa spunterà il tricolore.

La storica compagnia di bandiera chiude definitivamente i battenti: Ita ha comprato il marchio Alitalia per 90 milioni di euro e ora si chiamerà Ita Airways. Lo ha annunciato l’ad Ita Fabio Lazzerini durante la conferenza stampa per il decollo della nuova compagnia. È “un nome che guarda avanti, guarda al futuro”. Del vecchio marchio “abbiamo voluto mantenere i colori, verde e rosso sono gli stessi di Alitalia e l’acquisto del marchio rispecchia questa logica: non disperdere un valore”, commenta Lazzerini.

Ma per i passeggeri cosa cambierà?

Ita compra il marchio Alitalia

Ita Airways è la società pubblica costruita da zero con l’obiettivo di creare un nuovo vettore che sia libero dai debiti dell’azienda precedente. Al momento Ita Airways conta 52 aerei e 2.800 dipendenti: la flotta è più che dimezzata rispetto al vecchio vettore e gli attuali dipendenti sono meno della metà (erano 10mila).

Per il momento sono state organizzate 45 destinazioni e 61 rotte.

La compagnia aerea intende aumentare i collegamenti entro quattro anni, raddoppiando personale e numero di aerei. In patria saranno assicurati voli in 21 aeroporti. I voli dovranno raggiungere anche le principali capitali europee e nordafricane, oltre a New York, Tokyo, Boston e Miami. L’obiettivo per la prossima estate è volare anche in Brasile, in Argentina, a Washington e Los Angeles.

La società intanto cerca un partner, cioè un concorrente al quale unirsi per accrescere il proprio raggio di azione (si fa il nome di Lufthansa).

Ita compra il marchio Alitalia: ancora poche informazioni per i passeggeri

Con l’inaugurazione della nuova compagnia di bandiera, il sito di Ita e quello di Alitalia sono rimasti invariati. Quello della vecchia Alitalia riporta solo la notizia della chiusura fissata per giovedì 14 ottobre, indicando anche le informazioni utili ai passeggeri. Ita SPA e Ita Airways – un redirect sul primo – presentano i loghi e le informazioni già diffuse nelle settimane passate: non riportano ulteriori aggiornamenti, ma viene precisato che si tratta di un sito provvisorio e in aggiornamento.

Prima che il nuovo sito Alitalia torni pienamente funzionante potrebbero passare altri giorni, ma i futuri passeggeri chiedono di essere messi a conoscenza di nuovi contenuti e dell’offerta a disposizione Ita Airways.

Ita compra il marchio Alitalia: il primo volo

Venerdì 15 ottobre Ita Airways ha inaugurato il suo primo volo.

L’aereo è decollato da Milano Linate ed è atterrato a Bari delle ore 6.20 del mattino.