Recessione in Italia? Giorgetti: "In Germania è già arrivata"

La causa del calo del Pil nel primo trimestre del 2023 sembrerebbe legata ad una tendenza negativa dei consumi delle famiglie italiane.

Recessione in Italia? Per Giorgetti il rischio c’è

«Quello che c’è da dire l’ho detto nelle sedi Ecofin ed Eurogruppo. Non è che c’è rischio recessione, in Germania è arrivata».

Queste la risposta del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, alla domanda su una possibile recessione in italia in vista dei nuovi rialzi previsti dalla Bce. L’esempio della Germania, portato dall’esponente leghista, fa riferimento al Prodotto interno lordo che è calato 0,3% nei primi tre mesi dell’anno rispetto al trimestre precedente.

Ora, nonostante le ultime previsioni Istat sul Pil siano positive, si teme anche per l’Italia.

Le cause della recessione in Germania

La principale causa della riduzione del Pil in Germania nel primo trimestre del 2023 sembrerebbe legata a una tendenza negativa dei consumi delle famiglie, che si sono ridotti dell’1,2% rispetto al trimestre precedente a causa dell’inflazione. Un trend che sembrerebbe estendersi anche all’Italia.

Il Pil tedesco dovrebbe diminuire dello 0,4% nel 2023, più dello 0,1% previsto dall’Istituto Ifo. L’istituto economico ha anche ridotto le previsioni di crescita del Pil per la Germania nel 2024 all’1,5%, in calo rispetto all’1,7% previsto in precedenza.