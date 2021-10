Un giovane ex concorrente di Italia's Got Talent è scomparso a causa di una malattia incurabile a soli 15 anni.

A soli 15 anni si è spento a Trieste Mattia Montenesi, il giovane ballerino di break dance che aveva raggiunto la finale di Italia’s Got Talent nel 2015.

Mattia Montenesi è morto: il dramma

Il ballerino di break dance Mattia Montenesi si è spento a 15 anni a Trieste dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia.

La notizia è stata data dai canali ufficiali di Italia’s Got Talent, che hanno espresso il loro cordoglio per la prematura morte del giovane ballerino: “Siamo vicini alla famiglia e agli amici del piccolo Mattia Montenesi degli Straduri Killa. Insieme alla sua crew di ballerini era salito sul podio della Finale di #IGT6. Ciao Mattia da tutta la crew di #IGT”, si legge in un comunicato diffuso dai canali ufficiali del talent show.

Mattia Montenesi aveva preso parte alla sesta edizione della trasmissione, raggiungendo la finale, trasmessa il 14 maggio 2015.

Mattia Montenesi: la malattia

Da tempo il ragazzo combatteva contro una malattia incurabile. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un’ondata di cordoglio in rete dove in tanti tra fan e amici hanno espresso il loro dolore per la sua prematura morte. L’associazione di Promozione sociale Spiz ha pubblicato sui suoi canali social un ultimo saluto commuovente dedicato al ragazzo: “Con immenso dolore abbiamo appreso la tristissima notizia della prematura scomparsa di Mattia Montenesi.

L’ultima “battle” che ha dovuto affrontare si è rivelata troppo dura anche per un valoroso guerriero come lui. Buon viaggio Bboy Scatto. Che la terra ti sia lieve”.

Mattia Montenesi a Italia’s Got Talent

Con la sua esibizione a Italia’s Got Talent Mattia Montenesi aveva conquistato i giudici ed era riuscito a raggiungere la finale del programma. Insieme a gli Straduri Killa si era guadagnato il secondo posto, mentre il primo posto sul podio era stato ottenuto da Simone Al Ani, e a seguire, al terzo posto, il duo di rapper Shark & Groove.

Al timone di quell’edizione di Italia’s Got Talent erano stati presenti Vanessa Incontrada alla conduzione e i giudici Luciana Littizzetto, Frank Matano, Claudio Bisio e Nina Zilli. In queste ore molti di coloro che hanno visto Mattia Montenesi esibirsi gli stanno dedicando i loro messaggi d’affetto tramite social, ancora increduli per la notizia della sua scomparsa.