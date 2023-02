Italiano disperso in Turchia, Tajani: "Non è tra le vittime dell'hotel"

Italiano disperso in Turchia, Tajani: "Non è tra le vittime dell'hotel"

Italiano disperso in Turchia, Tajani: "Non è tra le vittime dell'hotel"

Italiano disperso in Turchia, Tajani: "Non è tra le vittime dell'hotel", l'imprenditore veneto alloggiava nella struttura alberghiera a Kahramanmaras

Sull’iItaliano disperso nel terribile terremoto in Turchia parla Antonio Tajani: “Non è tra le vittime dell’hotel“.

Il ministro degli Esteri spiega che Angelo Zen non si trova fra coloro che sono stati individuati. Il titolare della Farnesina ha avuto una telefonata mattutina con il suo omologo turco Mevlut Cavusoglu e dopo quel colloquio ha fatto sapere: “Angelo Zen non è stato riconosciuto tra le vittime estratte dalle macerie dell’albergo in cui risultava risiedere”.

Italiano disperso in Turchia, cosa ha detto Tajani

I media ricordano che l’imprenditore veneto alloggiava nella struttura alberghiera a Kahramanmaras ma è ancora introvabile.

Dopo il colloquio telefonico con Cavusoglu, Tajani ha spiegato anche nel corso del summit con i giornalisti alla Farnesina, che “c’è una squadra italiana che lo sta cercando”, tuttavia al momento di Zen non si hanno notizie. Ecco le parole del ministro e vicepremier: “Ho parlato con il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu per esprimergli ancora una volta la vicinanza dell’Italia e confermargli l’impegno operativo del nostro Paese”.

Anche un team italiano sta cercando Zen

“Mi sono collegato con la squadra coordinata dall’unità di crisi dove ci sono esperti della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che stanno cercando il nostro connazionale che ancora non si trova”. Angelo Zen dunque “non è tra le vittime perché non è stato riconosciuto tra le vittime ritrovate e quindi continuano le ricerche da parte di questa unità speciale”.