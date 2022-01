Ivan Cottini, il modello e ballerino con sclerosi multipla non sarà a Sanremo 2022: le sue parole

"Per il secondo anno consecutivo mi è stato negato di fare il mio ultimo ballo sul palco dell'Ariston", spiega Ivan Cottini che riceverà il premio Sanrem-On.

Ha fatto della sua sensibilità artistica uno speciale cavallo di battaglia contro la malattia: Ivan Cottini non si arrende ed è esempio di grinta, tenacia e determinazione. Lui è l’esempio perfetto di passione e forza di volontà. Lotta contro la malattia e lo fa con la sua più grande passione: il ballo.

La sclerosi multipla avanza, ma il suo coraggio non si ferma. I suoi gesti e le sue parole testimoniano che davvero tutto è possibile e anche gli ostacoli più difficili possono trasformarsi in un nuovo punto di partenza. Ivan è il modello e ballerino che sfida la sclerosi multipla con la danza. Ha fatto della diversità un’arte, perché la diversità è bellezza. Ha portato il suo talento e questo messaggio sul palco dell’Ariston nella finale di Sanremo 2020.

Tuttavia, ora Ivan Cottini fa i conti con l’ennesimo ballo negato sul palco dell’Ariston, con il grande progetto insieme a Giacomo Celentano.

Ivan Cottini, ballo negato sul palco dell’Ariston: il suo videomessaggio

Ivan Cottini ha commentato l’esclusione dal palco di Sanremo 2022, dove non potrà tornare per mostrare la sua passione al pubblico, sensibilizzandolo su un tema tanto importante e delicato.

In un videomessaggio, ha dichiarato: “Per il secondo anno consecutivo mi è stato negato di fare il mio ultimo ballo sul quel palco dove io ho perso tutto ed è diventata questa grandissima sfida contro la malattia.

Anche questa volta non è andata. Ero con un fantastico amico e bravissimo cantante, Giacomo Celentano. Abbiamo presentato un bellissimo progetto ad Amadeus e a tutta la commissione”.

“Anche quest’anno non realizzerò il mio sogno”, ha commentato. Ma Ivan non si arrende e continuerà “a danzare fino all’ultimo, finché non riuscirò nemmeno seduto“. Le sue parole sono pungenti e toccano il cuore.

Rivolgendosi ad Amadeus, ha detto: “Se ci ripensi, manca ancora un mese e io sono pronto a correre sul palco dell’Ariston e a fare il mio ultimo ballo”.

Ivan Cottini, un premio a Sanremo 2022

Il 4 febbraio 2022 riceverà il premio di Sanrem-On. Lo ha comunicato Gino Foglia, presidente dell’Associazione Centro Spettacolo, organizzatrice dell’evento Rino Gaetano, Il Regno di Salanga a Sanrem-On.

La giuria ha assegnato a Ivan Cottini l’ambito riconoscimento per l’anno 2022. In questo modo, i giudici sottolineano come la capacità operosa, intelligente e onesta possa raggiungere traguardi di grande prestigio. Il Premio consiste nel conferimento di una scultura (realizzata da un artista della Magna Grecia) a personalità che operano nei vari campi delle attività umane e che, ciascuna nel proprio settore, si sono particolarmente distinte.

Sanrem-On è giunto alla diciottesima edizione. Il premio mantiene un occhio rivolto al passato e, al contempo, guarda al futuro per indicare alle nuove generazioni la strada migliore da intraprendere, la stessa che tanti italiani hanno tracciato nei vari campi delle diverse discipline, in ogni parte d’Italia e del mondo.

Ivan Cottini è stato invitato ufficialmente e personalmente a ricevere il premio, in data 4 febbraio 2022. Il Gran Galà della cerimonia della consegna dei premi comincerà alle ore 20, presso il Morgana Victory bay di Sanremo.