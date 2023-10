Ivana Spagna e la chirurgia: "Ho rifatto tutta la faccia"

Ospite a Belve Ivana Spagna ha parlato del suo rapporto con la chirurgia plastica e non ha nascosto di aver abusato dei ritocchini fin da quando aveva appena 16 anni.

Ivana Spagna: la chirurgia plastica

Tra confessioni inaspettate e visioni paranormali, Ivana Spagna ha confessato a Belve di aver fatto uso a più riprese della chirurgia plastica e ha anche ammesso di aver ritoccato completamente il suo volto.

“Se mi piaccio fisicamente? Mi piaccio di più dopo le cosette che ho fatto adesso. Cosa ho fatto? Tolte le orecchie, tutta la faccia. In vent’anni ho rifatto la faccia. Ho iniziato con il naso a 16 anni, i miei hanno fatto un sacrificio a farmi fare l’operazione. Con anestesia locale per risparmiare. Il dottore mi diceva: ‘Piccolina abbiamo quasi finito’. La mattina dopo avevo una faccia così, ma non avevo più la gobba e mi sentivo bellissima”, ha confessato la cantante, e ancora: “E poi ho fatto tutto tranne le orecchie. Lifting uno e mezzo, ho fatto i denti perché da bambina ho preso il biberon fino a sei anni. I miei mi hanno messo l’apparecchio, ma il medico che l’ha messo era il medico curante, non un dentista, e mi ha rovinato i denti. Si erano cariati tutti. Ho dovuto rifarli”.

A Belve Ivana Spagna ha parlato anche delle sue visioni paranormali e ha stupito i fan del programma.