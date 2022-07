Ivana Trump: rivelate le cause della morte

Ivana Trump: a distanza di qualche ora dal decesso, sono state rivelate le cause della morte.

Nella tarda serata di giovedì 14 luglio 2022, è venuta a mancare Ivana Trump, ex moglie di Donald ed ex compagna di Rossano Rubicondi. La donna aveva 73 ed è deceduta all’improvviso. A distanza di qualche ora dall’annuncio della sua scomparsa, sono state rese pubbliche le cause della morte.

Ivana Trump: le cause della morte

Ivana Trump è morta all’età di 73 anni nella sua casa di Manhattan. La tragica notizia è stata resa pubblica nella tarda serata di giovedì 14 luglio 2022 dall’ex marito Donald, con il quale ha avuto tre figli: Donald Junior, Eric e Ivanka. L’uomo, via social, ha rivelato:

“Sono molto rattristato nell’informare tutti coloro che l’hanno amata, e sono molti, che Ivana Trump è morta nella sua casa di New York City. Era una persona meravigliosa, bella, una donna straordinaria, che ha condotto una vita fantastica e stimolante. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i suoi tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric. Era così orgogliosa di loro, come eravamo tutti così orgogliosi di lei. Sarà sempre con noi che avremo cura dei più bei ricordi. Riposa in pace, Ivana!”.

Nelle ultime ore, sono state rese pubbliche anche le cause del suo decesso.

Ivana Trump è morta a causa di un infarto

Stando a quanto reso pubblico dal portale TMZ, Ivana Trump è morta a causa di un infarto. L’ex moglie di Donald è deceduta all’improvviso, senza alcuna avvisaglia. Uno shock per tutti, specialmente per i figli che l’amavano profondamente. Ivana si è spenta a nove mesi di distanza dall’ex compagno Rossano Rubicondi.

Le ultime parole di Ivana su Rossano Rubicondi

L’ultima volta che Ivana si era fatta sentire nel bel Paese è recente, ovvero quando è venuto a mancare Rossano Rubicondi. In quella occasione, la Trump aveva scritto una lettera a Mara Venier. Quest’ultima aveva letto la missiva durante una puntata di Domenica In. Così la donna ricordava l’ex compagno: