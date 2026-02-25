J-AX arriva sul palco dell’Ariston con un pezzo importante che tratta uno dei temi che stanno toccando da vicino l’opinione pubblica. Ennesimo esempio della profondità artistica dell’ex fondatore degli Articolo 31 ora cantante solista da diversi anni.

J-AX a Sanremo portando Gaza

J-AX a Sanremo ha deciso di portare una canzone che parla dei morti di Gaza.

Esempio della maturità artistica di un autore che pur mantendo fede al suo stile “da strada” riesce a toccare le corde più delicate.

La sua canzone infatti è un grido verso le persone che stanno lottando per la vita a Gaza, sotto le bombe israeliane.

In conferenza stampa si è augurato che la canzone possa arrivare anche oltreoceano con una traduzione in inglese in modo che il suo messaggio venga recepito da un pubblico più ampio.

Il tema Trump e Ice

J-AX sempre in conferenza si è esposto pubblicamente anche a livello politico parlando di Donald Trump e dell’ICE che il presidente USA schiera nelle zone di confine.

“Ne penso male, io mi espongo eccome. Poi quello che dico in giro è che sono dei moderati” chiosa tra le risate generali, questo il suo commento come ha poi riportato LaPresse, una risposta che fa capire la valenza dell’artista che non si fa problemi ad esprimere il proprio pensiero, facendo prevalere la libertà individuale sopra a tutto.