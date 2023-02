Jakub Jankto fa coming out: "Sono omosessuale e non voglio più nascondermi"

"Come tutti voglio vivere la mia vita in libertà, senza paure, senza pregiudizi, senza violenza ma con amore", ha detto il calciatore.

Jakub Jankto, centrocampista ceco dello Sparta Praga in prestito del Getafe, ha deciso di fare coming out sui suoi profili social.

Jankto ha giocato per diverso tempo anche in Italia, tra Ascoli, Sampdoria e Udinese.

“Sono omosessuale e non voglio più nascondermi. Come tutti ho le mie forze, le mie debolezze. Ho una famiglia, ho amici, ho un lavoro che ho sempre fatto al meglio, con serietà, professionalità e passione. Come tutti voglio anche vivere la mia vita in libertà, senza paure, senza pregiudizi, senza violenza ma con amore“, ha scritto Jakub Jankto.

Il sostegno del mondo del calcio: “Mai vivere nella paura di chi sei”

Tantissimi i messaggi di sostegno arrivati dal mondo del calcio a Jakub Jankto.”Mai vivere nella paura di chi sei. Siamo con te, Jankto”, ha scritto il Milan sul suo profilo Twitter ufficiale.

In molti hanno invece scelto di lasciare un commento sotto al post del calciatore. La Juventus ha risposto semplicemente con un arcobaleno e un cuore.

“Siamo tutti con te, Jakub. Il calcio è per tutti“, ha scritto la Fifa.

“Bravo, Jakub. Sei una vera ispirazione, il calcio europeo è con te“, ha commentato la Uefa. “Coraggioso”, ha risposto l’ex calciatore Claudio Marchisio, aggiungendo un applauso. “Rispetto e supporto da tutti dall’FC Bayern, Jakub”, ha scritto il Bayern Monaco.

