Jalisse pronti al divorzio dopo l'Isola dei Famosi: "Non lo escludo al rientro in Italia"

Dopo l’avventura all’Isola dei Famosi, i Jalisse potrebbero lasciarsi. A lanciare la notizia bomba è stata Vladimir Luxuria, opinionista del reality honduregno insieme ad Enrico Papi. Il divorzio è stato deciso prima della partenza?

Jalisse pronti al divorzio dopo l’Isola dei Famosi

I Jalisse, duo musicale composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, non sono una coppia solo sul lavoro, ma anche nella vita privata. Attualmente in gara all’Isola dei Famosi, appaiono affiatati come un tempo. Eppure, secondo Vladimir Luxuria, potrebbero divorziare appena torneranno in Italia.

L’indiscrezione di Vladimir Luxuria sui Jalisse

Intervistata da Novella 2000, l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha dichiarato:

“Sull’eterna sintonia tra i coniugi Alessandra Drusian e Fabio Ricci, in arte i Jalisse, non ci metterei la mano sul fuoco e non escludo il divorzio al loro rientro dall’Italia”.

Possibile che i Jalisse siano pronti a dirsi addio al rientro dall’Honduras?

La storia d’amore dei Jalisse

Fabio Ricci a Alessandra Drusian, si sono incontrati la prima volta nel 1990 e, quattro anni dopo, hanno dato vita ai Jalisse. Il matrimonio è arrivato nel 1999, mentre nel 2000 è nata la prima figlia Angelica e nel 2007 la secondogenita Aurora. Qualche anno fa, precisamente nel 2019, hanno rinnovato i voti nuziali in televisione, nel programma di Caterina Balivo.