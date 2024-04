James Hewitt, ex amante di Lady Diana, vuole mettere all'asta le lettere rice...

James Hewitt, ex amante di Lady Diana, vuole mettere all'asta le lettere rice...

James Hewitt ha preso una decisione che fa discutere non poco. L'ex amante di Lady Diana vuole lucrare sulle lettere ricevute dalla principessa, mettendole all'asta.

L’ex amante di Lady Diana, James Hewitt, vuole mettere all’asta le lettere ricevute dalla principessa al tempo della loro relazione segreta. Avrebbe già una buona offerta da parte di un collezionista ma la decisione sta suscitando non poche polemiche.

All’asta le lettere di Lady Diana all’ex amante

Viene considerato un gesto che infanga la memoria di Lady Diana, quello che sta facendo James Hewitt.

L’ex amante vuole mettere all’asta le lettere ricevute dalla principessa del Galles ai tempi della loro relazione e ci sarebbe già una buona offerta per il carteggio, da parte di un collezionista.

Tante le critiche, sia da chi frequenta gli ambienti reali, sia dai fan della principessa. La notizia è stata riportata dal The Sun, con dettagli davvero incredibili.

La relazione fra Lady Diana e James Hewitt

L’ex ufficiale dell’esercito britannico e Lady Diana, ebbero una relazione fra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta. Proprio il periodo a cui risalgono i carteggi che in realtà dovrebbero già essere stati distrutti.

In effetti, Hewitt promise alla famiglia Spencer di eliminare il carteggio perché non fosse mai reso pubblico, invece sembra che così non sia stato.

Anzi, sarebbe in contatto con una casa d’aste per metterne a punto la vendita e avrebbe già ricevuto un’offerta di un milione di dollari.

La relazione è durata 5 anni e i due si conobbero nel 1986 a un festa. Con il pretesto di lezioni di equitazione, iniziarono a frequentarsi, infatti il maggiore era istruttore.

Nel 1989 Hewitt fu inviato in Germania e nel 1991 prestò servizio durante la Guerra del Golfo, poi qualche anno dopo venne congedato sembra proprio a causa di questa relazione. Alcuni gossip vogliono che sia proprio lui il padre di Harry, complice forse la stessa tonalità di capelli.

Questa è la storia che sta tornando alla ribalta dopo oltre 30 anni, fra varie critiche come quelle mosse dalla biografa Ingrid Seward: “Sarebbe l’insulto finale dopo tanti tradimenti da parte di lui”.

Come finirà la vicenda?