Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati in segreto: l’indiscrezione

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati in segreto: gli invitati costretti a firmare un contratto di riservatezza.

Da mesi, ormai, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati a far sognare i fan che avevano sempre sperato in un loro ritorno di fiamma. Stando ad un’indiscrezione che viene da oltreoceano, i due si sarebbero sposati in gran segreto, facendo firmare un contratto di riservatezza a tutti gli invitati.

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati in segreto

Dopo che il loro ritorno di fiamma è stato confermato, Jennifer Lopez e Ben Affleck non hanno nascosto di sognare il matrimonio. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, i due si sarebbero sposati in gran segreto. Il sito Marca sostiene che la cantante e l’attore si siano giurati amore eterno presso il Ritz-Reynolds Hotel sul Lago Oconee, in Georgia. Una location da sogno, che avrebbe visto anche la presenza dei familiari e degli amici più intimi.

Contratto di riservatezza per gli invitati

A diffondere la notizia delle nozze segrete tra Jennifer e Ben è stata una struttura ricettiva che si trova vicino al Ritz-Reynolds Hotel. Stando a quanto sostiene il sito Marca, Lopez e Affleck avrebbero fatto firmare a tutti gli invitati, tra cui ci sarebbe stato anche Marc Anthony, ex marito di Jlo, un contratto di riservatezza, in modo da evitare la diffusione delle immagini del matrimonio. Al momento, è bene sottolinearlo, la coppia non ha confermato o smentito l’indiscrezione.

Le ultime dichiarazioni di Jennifer Lopez

Prima delle nozze, ammesso che siano davvero avvenute, Jennifer ha così parlato del ritorno di fiamma con Ben: