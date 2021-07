Jennifer Lopez e la prima foto mentre si bacia con Ben Affleck in occasione del 52esimo compleanno della diva del pop a bordo di uno yacht

Jennifer Lopez e la prima foto con Ben Affleck, come a dire “siamo tornati insieme”. Ed è proprio così, fra la cantante-attrice e il divo di Hollywood è di nuovo amore, un amore che nel corso dell’ultimo periodo era stato intuito, tampinato dai paparazzi e finalmente ammesso pubblicamente dai due.

Come? Con un scatto a metà fra il rovente ed il romantico pubblicato proprio da J Lo sui suoi profili social, primo fra i quali quello Instagram. Un ritorno di fiamma con assoluta conferma dunque, ma anche con quell’escalation di notizie a metà, pettegolezzi e lavorio ai fianchi degli addetti ai lavori che tanto bene fa alle casse dello showbiz ed alla notorietà dei protagonisti, a volte riottosi più per copione che per genuina discrezione.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: è di nuovo amore, la foto al compleanno di lei

Ad ogni modo l’occasione per tornare a sbandierare quell’amore è stata ghiotta: il 52esimo compleanno di J Lo. Che lo festeggia a bordo di uno yacht in compagnia del 48enne divo di Hollywood, il quale non ha di certo remore nello stringerla e baciarla dolcemente. E proprio l’immancabile ed onnipresente fonte di Hollywood avrebbe rivelato a People come la coppia pare sia di nuovo “follemente innamorata” e come i due abbiano capito di essere “l’amore della vita uno dell’altra.

Vogliono fare tutto il possibile per farlo funzionare”.

Jennifer Lopez e Ben Affleck tornano insieme dopo essersi lasciati nel 2004

JLo ed Affleck si erano cominciati a frequentare nell’estate del 2002, erano andati molto vicini a sposarsi ma nel 2004 avevano annullato il lodo fidanzamento. Ora però, dopo la separazione della Lopez da Alex Rodriguez, i due erano tornati a frequentarsi e i paparazzi di Los Angeles li avevano beccati insieme in diverse occasioni, fino a quando la coppia è uscita allo scoperto, di nuovo.

E in diretta al Today Show di Hoda Kotb Jennifer aveva ammesso di aver “ritrovato il sorriso a fianco di Ben”.

Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme: l’ammissione della diva in tv

La conduttrice aveva fatto la maliziosa domanda: “Ti vedo più felice ultimamente, è vero che sei più felice Jennifer?”. E la cantante, che sta promuovendo una riedizione del suo brano“Love Makes the World Go Round” uscito 5 anni fa, ha glissato: “Quando ti vedo sono sempre felice Hoda”. Poi però ha ammesso fra le righe di star vivendo un amore che oggi le regala finalmente la serenità perduta.