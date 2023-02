Jennifer Lopez in costume a 53 anni per il lancio della sua linea beauty

Jennifer Lopez in costume a 53 anni per il lancio della sua linea beauty: la crema andrà a ruba.

Per lanciare la sua nuova linea beauty Jennifer Lopez ha utilizzato se stessa.

Con 53 candeline sul groppone, l’artista si è lasciata immortalare in costume, dimostrando che la sua crema corpo funziona davvero.

Jennifer Lopez in costume a 53 anni

Si chiama Smooth + Seduce Hydrating Body Cream ed è la nuova crema lanciata da Jennifer Lopez. L’artista, per dimostrare ai fan che il prodotto funziona davvero, ha usato il suo corpo. Così, a 53 anni suonati, Jlo si è lasciata immortalare in costume da bagno.

Jennifer Lopez: la scelta del costume

Ovviamente, Jennifer non ha scelto un costume da bagno qualsiasi. La Lopez ha puntato tutto su un modello intero, di colore nero. Una tinta unita che risalta alla perfezione il suo corpo statuario. Una specie di invito a provare la crema della linea JLo Beauty per diventare come lei.

Jennifer Lopez icona di bellezza a 53 anni

Crema a parte, Jennifer Lopez ha dimostrato ancora una volta di essere una vera e propria icona di bellezza.

Nonostante le 53 candeline all’attivo, Jlo è ancora stupenda. Perfino con un costume da bagno nero e davvero minimal, riesce ad essere chic. Di certo, la Smooth + Seduce Hydrating Body Cream andrà a ruba.