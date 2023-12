Jeremy Allen White e Rosalia pizzicati a Los Angeles insieme: flirt in corso?

Ancora una volta, Jeremy Allen White e Rosalia sono stati pizzicati insieme. I due erano in un parcheggio di Los Angeles, intenti a fumare una sigaretta come se fossero due ragazzi qualsiasi. Tra l’attore e la cantante c’è sempre stata un’amicizia, ma sembra che negli ultimi tempi si sia trasformata in qualcosa di più.

Jeremy Allen White e Rosalia: flirt in corso?

Rosalia e Jeremy Allen White hanno cercato di tenersi alla larga da occhi indiscreti, ma i paparazzi di TMZ sono stati più furbi. Gli scatti hanno fatto il giro del web e, anche se non mostrano baci compromettenti, hanno iniziato a far sognare i fan. L’attore di Shameless e la cantante, infatti, si sono limitati a scambiarsi un abbraccio.

Jeremy Allen White e Rosalia: i fan sognano in grande

E’ bene sottolineare che non è la prima volta che Jeremy Allen White e Rosalia vengono pizzicati insieme. Secondo Us Weekly, però, una fonte sostiene che adesso tra loro ci sia qualcosa di più che una semplice amicizia. In attesa di scoprire i dettagli, i fan continuano a sognare di vederli ufficialmente insieme.