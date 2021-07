Jessica Mascheroni: la replica di un’ex tronista agli aberranti commenti dell’ex concorrente di Temptation

Sono comparsi online nuovi commenti razzisti di Jessica Mascheroni contro un'ex tronista: la replica di quest'ultima e le scuse della diretta interessata

Purtroppo Jessica Mascheroni è tornata alla ribalta del gossip per via di nuovi aberranti commenti social emersi dopo quelli contro cinesi e immigrati. Nelle scorse ore è difatti ricomparso in rete un commento denigratorio e razzista contro un popolare volto di Canale 5.

Si tratta per la precisione di Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne nonché anche lei ex concorrente di Temptation Island.

Nel post in questione, che risale a marzo 2018, Jessica aveva definito la giovane una “cessa”, “scema”, “rumena” ed “extracomunitaria”, invitandola gentilmente a “levarsi” in quanto rappresentava “la vergogna di tutte le donne”. Tale commento a dir poco vergognoso è stato sottoposto alla diretta interessata, che ha preferito rispondere con molta signorilità e superiorità.

Jessica Mascheroni: le scuse sui social

Nel mentre, la stessa Jessica ha voluto presentare le proprie scuse dopo lo scandalo, scrivendo un lungo post sul suo profilo Facebook. “Come prima cosa chiedo umilmente scusa a tutte le persone che ho offeso e che non conosco. Chiedo scusa in particolare a Nilufar e Lara […] perché i post fanno veramente schifo, mi vergogno per quello che ho scritto […]”.

Non Jessica Mascheroni che si scusa su instagram, dopo che ha visto mezzo mondo trovarsi contro. Rispetto le tue scuse, però resterai sempre una persona falsa e cattiva fino al midollo, peggio del tuo ex fidanzato 😉 #TemptationIsland — kekko (@kekko___n) July 28, 2021

Con la speranza che possano accettare le scuse a suo dire sincere, la 34enne milanese ha poi sottolineato che le offese a lei rivolte stanno toccando anche i suoi genitori e i suoi amici: “Ho sbagliato, ho capito e sto chiedendo scusa. Insultare e offendere non porta da nessuna parte. Non predicate bene e razzolate male”.