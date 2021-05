Jimmy Sax per la prima volta in tour nei teatri italiani con The Symphonic Dance Orchestra

Il sassofonista Jimmy Sax, autore del successo mondiale “No man no cry”, per la prima volta in tour in Italia con The Symphonic Dance Orchestra.

Performer incredibile e talento sopraffino. Sassofonista moderno, carismatico e ricercato, Jimmy Sax coinvolge il pubblico con il suo sound vivo ed energico. I suoi ritmi e le sue melodie conducono in un viaggio emozionante che spazia tra sonorità deep-house, funky ed electro, svelando tutte le sonorità che animano il suo animo cosmopolita.

Jimmy Sax, per la prima volta in tour nei teatri italiani, si esibirà con The Symphonic Dance Orchestra, diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino, direttore artistico e autore di colonne sonore per il piccolo e grande schermo. Nel 2022, Jimmy Sax raggiungerà il nostro Paese e catturerà il pubblico italiano con un repertorio inedito, dimostrando come il sassofono sia a tutti gli effetti un’estensione del suo stesso corpo.

Jimmy Sax in tour nei teatri italiani

Con il suo inseparabile sassofono Jim Rolland intrattiene piccole e grandi folle in giro per il mondo. La sua carriera è cominciata quando era giovanissimo: è un performer impareggiabile.

Jimmy Sax negli ultimi quattro anni si è esibito in alcune delle località più di tendenza del mondo, come St. Tropez, Miami, Cannes, St Barth, Dubai, Parigi, Monaco, Capri, New Delhi e Cancun.

Con più di 475.000 follower e oltre 150 milioni di visualizzazioni su YouTube, Jimmy Sax ha raggiunto il successo con il singolo “No man no Cry”. Si è anche aggiudicato un platino in Francia per il singolo “Ibiza”, realizzato insieme a JUL, artista tra i più ascoltati sul territorio francese, ed è attualmente al lavoro sul suo primo vero album.

Jimmy Sax in tour: l’organizzazione

Accompagnato da The Symphonic Dance Orchestra, diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino, Jimmy Sax si esibirà nei teatri italiani, incantando con i suoi show e la sua musica ricercata.

I biglietti sono già disponibili su Ticket One: è sufficiente accedere al sito per acquistarli. Le date sono già state rese note ed è un nuovo importante traguardo soprattutto dopo un periodo incerto, in cui il mondo della musica e dello spettacolo è stato a lungo bloccato (provocando proteste in Italia e nel mondo).

Il tour è stato prodotto da Wonder Manage e organizzato e distribuito da Ventidieci.

Gli show di Jimmy Sax cominceranno il 4 marzo 2022 a Firenze, al Tuscany Hall. Il giorno successivo si sposterà a Torino, al Teatro Colosseo. Il 7 marzo 2022 sarà Teatro Dal Verme a Milano e l’8 marzo al Gran Teatro Geox di Padova. Raggiungerà la Puglia l’11 marzo 2022, esibendosi al Teatro Team di Bari. Il 12, invece, sarà a Lecce, al Teatro Greco.

Solo pochi giorni dopo, il 17 marzo 2022, incanterà il pubblico di Bologna al Teatro EuropAuditorium. Un viaggio tra le bellezze italiane quello di Jimmy Sax, che con la sua musica sale e scende lungo la penisola. Il 18 marzo 2022 sarà all’Auditorium Conciliazione di Roma, dove concluderà il suo tour italiano.