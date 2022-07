JLO a Capri: ha partecipato al Gala per l’Unicef: Ben Affleck il grande assente

Non solo JLO, anche altre star sono sono approdate recentemente a Capri: il racconto di Luisa Panconesi.

Jennifer Lopez ha di recente partecipato al Gala per l’Unicef svoltosi a Capri, evento a scopo benefico organizzato da Tommaso Buti e promosso dal fiorentino Andrea Panconesi, fondatore e presidente di LuisaViaRoma.com. Grande assente il marito di JLO, Ben Affleck, rimasto negli Usa per motivi di lavoro.

Al Gala hanno preso parte altre star tra cui Leonardo DiCaprio e Jared Leto. Luisa Panconesi, primogenita di Andrea, ha raccontato della sua esperienza nei campi profughi della Giordania e dell’impegno che l’Unicef mette per aiutare i bambini più sfortunati. Tramie questo evento benefico si vuole donare dignità e speranza anche ai bambini ucraini.

JLO a Capri: dove soggiorna la cantante

Jennifer Lopez è giunta a Capri lo scorso 28 luglio.

Attualmente la cantante soggiorna su un megayacht e in una villa di trenta stanze. JLO ha lasciato in America Ben Affleck, a causa di impegni di lavoro da parte dell’attore. Prima però i due sposini hanno passato una romantica luna di miele a Parigi.

Luisa Panconesi: “Ho visto bambini in estrema povertà”

Luisa Panconesi, figlia di Andrea Panconesi, è la responsabile del Comitato produttore di eventi tra cui il Gala per l’Unicef che ha avuto luogo a Capri lo scorso 30 luglio.

Luisa ha riferito, tramite alcune dichiarazioni riportate da La Nazione: “Mesi fa sono andata nei campi profughi in Giordania dove ci sono bambini nati lì che non hanno visto altro che stenti e estrema povertà e ho visto dal vivo come l’Unicef riesca ad aituare questi bambini così sfortunati e a dare loro ogni giorno una speranza di vita, con l’assistenza, l’istruzione, perfino il gioco e l’uso dei computer che li mette in contatto col mondo: e speranza e dignità è quello che vogliamo donare anche ai bambini in pericolo per la guerra in Ucraina”.

Qui sotto potete recuperare uno dei video della scatenata performance dell’artista portoricana nel corso dell’evento di beneficienza a Capri.