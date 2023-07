Jo Squillo, parlando del ruolo della donna nell’industria discografica, ha lanciato una frecciatina a Elodie. L’artista crede che il successo della collega sia strettamente legato alla sua bellezza.

Jo Squillo: la frecciatina a Elodie

Intervistata dal Corriere della Sera, Jo Squillo ha parlato delle battaglie per cui lotta da tempo. Tra le tante cose, la cantante non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina ad Elodie. Parlando del ruolo della donna nell’industria discografica, ha sottolineato che la Di Patrizi ha successo soprattutto per la sua bellezza.

Jo Squillo: ecco cosa ha detto su Elodie

Jo Squillo ha dichiarato:

“L’industria discografica non è facile. Essere artista dopo i 40 anni è parecchio complicato, tranne che per Orietta Berti e Iva Zanicchi. Le donne devono valere anche per il loro aspetto. L’industria favorisce il giovane perché può gestirlo. Per fortuna i ragazzi di oggi sono parecchio determinati e hanno le proprie etichette. Elodie? Se non fosse così bella avrebbe meno successo. Ne sono certa. Devi sempre far vedere, mostrare: questo agli uomini non è richiesto. La maggior parte delle acquirenti di musica sono donne e comperano la musica degli uomini”.

Elodie non replica a Jo Squillo

Le parole di Jo Squillo hanno fatto infuriare i fan di Elodie. La Di Patrizi, oltre ad essere bella, ha una voce che poche altre artiste in Italia possono vantare. Il suo successo, quindi, non è da ricollegare solo alla sua avvenenza fisica. Al momento, l’ex talento di Amici non ha replicato alla collega e, molto probabilmente, non lo farà neanche in futuro.