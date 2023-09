Joe Bastianich ha lanciato uno strano appello social per Barbara D’Urso. Mentre la conduttrice si trova a Londra, l’imprenditore è in Italia e vuole che Carmelita torni ad essere “libera“.

Joe Bastianich lancia uno strano appello per Barbara d’Urso

Qualche giorno fa, Barbara d’Urso ha lasciato l’Italia e si è trasferita a vivere a Londra. Adesso che non ha più programmi da condurre, Carmelita vuole dedicare un po’ di tempo a se stessa e ha deciso di iniziare dal perfezionamento della lingua inglese. Pare, infatti, che si sia stabilita in Inghilterra proprio per studiare. Nel frattempo, nel Bel Paese c’è qualcuno che lancia uno strano appello per lei. Stiamo parlando di Joe Bastianich.

L’appello di Joe Bastianich

Joe si è lasciato immortalare presso la Stazione Centrale di Milano. In mano ha un cartello con su scritto a caratteri cubitali “Free Barbara d’Urso“. Bastianich si è schierato dalla parte di Carmelita e chiede il suo ritorno in patria. A quanto pare, l’imprenditore non ha affatto gradito la cacciata dell’amica. Tra i tanti commenti alla foto si legge: “Valla a trovare a Londra”, oppure “Non pensavo di aver bisogno di questo episodio crossover e invece…”, o ancora “Ma tu sei davvero un genio“.

Joe Bastianich e Barbara d’Urso: che rapporto hanno?

Anche se in passato qualcuno ha provato a far credere il contrario, Joe Bastianich e Barbara d’Urso sono semplicemente amici. Otto anni fa hanno anche trascorso una settimana insieme a New York. In questa occasione, Carmelita ha dichiarato: “Voglio ringraziarlo per avermi ospitato e fatto conoscere la sua splendida famiglia, sua mamma Lidia, la simpaticissima nonna Erminia, 94 anni e la sorella Tanya“.