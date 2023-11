John Nuttall si è spento all'età di 56 anni per un attacco cardiaco

Mondo dello sport in lutto in seguito alla notizia della scomparsa di John Nuttall, che si è spento all’età di 56 anni a causa di un attacco cardiaco.

Grande mezzofondista degli anni ’90, John Nuttall si è spento all’età di 56 anni a causa di un attacco cardiaco. Ha preso parte ad un’Olimpiade nel 1996 ad Atlanta e a diversi mondiali di cross. Ha vinto una medaglia d’argento in occasione della Coppa del Mondo 1994. In seguito al ritiro, come reso noto dal Daily Mail, è diventato coach.

Il ricordo della moglie e della federazione di atletica leggera

A dare il triste annuncio della scomparsa dell’ex atleta olimpico è stata la moglie Liz McColgan. Tramite social ha comunicato: “Scrivo queste parole con profonda tristezza e il cuore pesante. Mio marito è morto ieri sera per un attacco cardiaco improvviso”.

A ricordare John Nuttall anche la UK Athletics. Attraverso un comunicato la federazione di atletica leggera del Regno Unito ha scritto: “Siamo molto addolorati dalla notizia della scomparsa improvvisa del nostro John Nuttall. Avvertiamo profondamente la perdita, molti di noi hanno lavorato a stretto contatto con lui. Il nostro pensiero è con la sua famiglia e con i suoi amici”.