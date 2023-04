John Travolta, all'asta l'abito iconico del film "La febbre del sabato sera"

Difficile trovare chi non abbia ballato con John Travolta vestito in quel modo o invidiato lo stesso in quel frangente cinematografico scandito dalla musica del Bee Gees, all’asta l’abito iconico del film “La febbre del sabato sera”. L’iconico dress-code è da battere a Beverly Hills per la “modica cifra” di 200mila dollari.

John Travolta, all’asta l’abito de “La febbre”

Ebbene si, quell’abito è finito all’asta e si tratta di giacca, il gilet e pantaloni a campana di colore bianco con tanto di camicia nera, sarà messo in vendita con una stima di partenza di 200 mila dollari a Beverly Hills, in California, da Julien’s Auctions e Turner Classic Movies. Tutto accadrà nel corso dell’evento del 22 e 23 aprile dal titolo “Hollywood: Classic & Contemporary”. E non c’è solo quel vestito che è totem generazionale: stessa asta proporrà anche il machete impugnato da Harrison Ford in Indiana Jones e il Tempio Maledetto, un casco da Captain America e un hoverboard usato da Michael J. Fox in Ritorno al futuro.

Ce ne sono soltanto due

La nota di Julien’s Auctions spiega: “Considerato uno dei costumi più iconici della storia del cinema, l’abito indossato da Travolta è uno dei due soli di cui si conosce l’esistenza e che sono stati utilizzati durante la produzione, anche nelle memorabili sequenze di ballo del film”.

La casa assicura: “Mai esposto finora”

“Questo specifico abito de La febbre del sabato sera non è mai stato esposto, né messo all’asta”. Travolta aveva indossato l’abito per la famosa scena della gara di ballo del film in cui si esibisce sulle note di “More Than A Woman” dei Bee Gees.