Jovanotti operato di nuovo

Jovanotti ha voluto informare tutti i suoi tantissimi fan di quello che è accaduto in queste ultime ore. L’amatissimo cantautore, infatti, si è sottoposto ad una nuova operazione chirurgica dopo quel famoso incidente a Santo Domingo, a bordo della sua inseparabile bicicletta. Dal letto di ospedale, Jovanotti ha pubblicato una foto in cui mostra il suo miglior sorriso, simbolo che tutto sta andando per il meglio.

L’operazione al femore di Jovanotti

A distanza di ormai molti mesi dal giorno dell’incidente (il 15 luglio 2023), Jovanotti è stato rioperato. Presso l’Humanitas di Rozzano, infatti, al cantautore è stato ricostruito il femore. L’operazione si è dovuta svolgere in quanto, come lo stesso Lorenzo ha spiegato ai followers, il femore non si trovava in una posizione corretta ed allineata e, purtroppo, con la sola fisioterapia non c’era verso di risolvere il problema. Jovanotti riusciva infatti a muoversi solo mediante l’utilizzo delle stampelle, così alla fine si è sottoposto all’intervento che è durato ben otto ore.

Jovanotti, messaggio per i fan

Dopo l’operazione e dopo aver informato tutti di quello che è successo, Jovanotti ci ha tenuto anche a lasciare un messaggio chiaro ai suoi fan: un passo alla volta tornerà in piedi e poi da loro!