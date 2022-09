Juan Musso e Anna Ariaudo annunciano la nascita del primo figlio

La coppia ha chiamato il figlio Alessandro: "Grazie per avermi reso l’uomo più felice del mondo, amore mio", ha scritto il portiere.

Il portiere dell’Atalanta Juan Musso e la fidanzata Anna Ariaudo, studentessa di medicina e influencer, sono diventati genitori.

Juan Musso annuncia la nascita del figlio Alessandro

Ad annunciare la nascita del primogenito della coppia, venuto al mondo nelle prime ore di mercoledì 7 settembre 2022, tramite un post sui suoi social è stato il calciatore stesso.

“Grazie per avermi reso l’uomo più felice del mondo, amore mio! Ti amo e ti ammiro! Benvenuto figlio della mia anima”, è la dedica di Juan Musso alla compagna e al figlio Alessandro.

Diversi i messaggi ricevuti da colleghi e tifosi

In meno di un giorno, il post del giocatore su Instagram ha ricevuto quasi 37mila like e moltissimi messaggi di congratulazioni da parte di tifosi e colleghi. Tra questi ultimi non è mancato il Papu Gomez, ex attaccante dell’Atalanta che con Juan Musso condivide la maglia dell’Argentina.

“Grazie a Juan per essere l’amore della mia vita“

Diversi anche i messaggi ricevuti da Anna Ariaudo, che ha 100mila follower su Instagram. “Il mio cuore ha fatto diecimila capriole contemporaneamente: sono mamma. Grazie a Juan per essere semplicemente l’amore della mia vita. Grazie alle ostetriche dell’ospedale di Bergamo per avermi aiutata a mettere al mondo il mio cuore e aver contribuito alla mia trasformazione come donna”, ha scritto Ariaudo sul suo profilo.

Leggi anche: Anna Pettinelli avrà un nuovo programma con Maria De Filippi, la regina di Mediaset

Leggi anche: Giorgia Soleri replica agli haters: la reazione di Damiano David