Karina Cascella, l’ex opinionista ci ripensa e torna in tv per un nuovo propgramma

Karina Cascella ci ripensa. Dopo aver annunciato l'addio alla televisione, l'ex opinionista ha reso noto che sarà ospite in un nuovo programma.

Per Karina Cascella, nota ex opinionista di Uomini e Donne, l’addio alla televisione è durato poco. A darne notizia è la stessa ex opinionista che sui social ha fatto sapere che parteciperà come ospite in una nuova trasmissione di casa Mediaset.

Di quale trasmissione si tratta al momento non ci sarebbe dato saperlo. Sappiamo invece che Karina Cascella parteciperà ad nuovo programma di Italia 1. Sebbene abbia detto addio formalmente alla televisione, l’ex opinionista non si era preclusa di accettare impegni diversi dai quali era abituata.

Karina Cascella nuovo programma, “Sarà diverso dal solito”

Nel corso del suo messaggio rivolto ai follower su Instagram Karina Cascella ha dato in anteprima alcune anticipazioni su quale sarà la nuova avventura che si troverà ad affrontare.

“Parteciperò a un programma televisivo come ospite per una puntata, molto molto carino.

Non è un programma solito, è una cosa un po’ insolita. Su Italia 1. Io dovrò fare… una cosa, non posso svelare niente. Registriamo tra qualche giorno e ho anche un po’ paura per quello che andrò a fare”, ha dichiarato l’ex opinionista.

Da dichiarazioni del noto volto televisivo emerge che non dovrebbe trattarsi di un salotto televisivo, né tantomeno di un reality in quanto non sarebbe pronta a stare senza la sua bambina per diversi mesi.

Karina Cascella nuovo programma, che si tratti di Back to school di Savino?

Se al momento non ci sono notizie sul prossimo nuovo programma che vedrà Karina Cascella ospite, dall’altro lato un’ipotesi accreditata sosterrebbe la tesi che il programma in questione possa essere Back to School, nuova trasmissione condotta da Nicola Savino nella quale diversi vip potranno tornare indietro nel tempo vestendo i panni di un alunno.

Karina Cascella nuovo programma, lo scontro con Gemma Galgani

Qualche giorno fa Karina Cascella aveva attaccato aspramente Gemma Galgani circa la decisione di quest’ultima di sottoporsi ad un intervento al seno.

A questo proposito non ha esitato a fare leva su come alla tronista, più che un ritocco estetico serva uno psicologo.

“Se Gemma non si sente a suo agio con se stessa e ancora non è riuscita ad accettare il suo corpo. Questo, dunque, denota un problema non più puramente estetico, bensì psicologico. Pertanto, Gemma dovrebbe andare dallo psicologo e non dal chirurgo”.