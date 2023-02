Karl James nella bufera: "Sono il padre più bello della scuola"

Il modello americano e star di TikTok Karl James ha fatto discutere per alcune delle sue dichiarazioni via social.

Karl James nella bufera: i motivi

Il modello americano Karl James, che ha acquisito sui social sempre maggiore popolarità, è finito nell’occhio del ciclone per alcune delle dichiarazioni cariche d’arroganza da lui fatte via social. In particolare il modello ha affermato che lui sarebbe “il padre” più bello e sexy nella scuola dei suoi figli e ha messo in guardia gli altri uomini perché, a suo dire, le donne non potrebbero resistergli.

Le dichiarazioni del content creator hanno scatenato l’ilarità della rete e qualcuno sui social gli ha scritto: “Non tutte le mamme”, e ancora: “Molto divertente. Grazie per le risate” oppure ancora: “Ma chi te lo ha detto?”.

Su TikTok negli ultimi tempi sarebbero emerse sempre più storie singolari e che hanno mancato di far discutere il pubblico social. La modella Monica Huldt ad esempio ha rivelato attaverso le sue piattaforme social che sarebbe costretta a cecare un bodyguard perché ogni volta che si recherebbe a scuola per accompagnare i suoi figli riceverebbe le avances da parte dei padri degli altri bambini.

Anche le dichiarazioni della modella, così come quelle di Karl James, non hanno mancato di far discutere il pubblico della rete e in tanti si chiedono cosa ci sia vero in quello che hanno affermato i due attraverso i social.