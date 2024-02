Annalisa Minetti, diventa famosa a fine anni ’90, grazie alla sua voce e alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove venne proclamata vincitrice.

Nell’ultimo periodo si è raccontata in un’intervista parlando del suo rapporto con la malattia e con i suoi figli, dopo la diagnosi che le ha fatto perdere la vista.

Annalisa Minetti e l’annuncio dei suoi figli

Annalisa Minetti, in un’intervista per Nuovo, si è raccontata toccando anche su temi privati e profondi, affrontati negli ultimi anni della sua vita. Ha ricevuto la diagnosi di retinite pigmentosa all’età di 18 anni, fino a degenerare del tutto non riuscendo più a vedere il viso dei propri figli.

La dichiarazione di Annalisa Minetti sui figli e sulla malattia

«Non penso che questa ferita si potrà mai rimarginare. Sarei felice di poterli vedere anche solo nei miei sogni. Mi basterebbe persino il fotogramma di un momento. Mia figlia è molto dolce. Sembra percepisca i miei momenti di fragilità e di tristezza».

La forza di Annalisa Minetti nonostante le difficoltà vissute nella vita

Per un lungo periodo, la donna è stata in grado di vedere le ombre e, nonostante questo limite apparente, si è sempre dedicata alle sue passioni come l’atletica o il canto, non facendosi sopraffare dalla malattia.