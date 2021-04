L’Eredità, la concorrente indovina ma non vince: cosa è successo

La concorrente dell'Eredità ha indovinato la parola finale, ma purtroppo per lei non è riuscita a vincere. Che cosa è successo?

In diverse occasioni, durante le puntate de L’Eredità, è già accaduto che un concorrente sia riuscito ad arrivare in finale e intuire la parola vincente, ma troppo tardi per cambiare la risposta scritta sul cartoncino da consegnare a Flavio Insinna.

Concorrente de L’Eredità indovina ma non vince

La concorrente che ha cercato di vincere il premio in palio si chiama Monica ed è diventata la nuova campionessa. Flavio Insinna cerca sempre di far arrivare i concorrenti alle risposte, tramite ragionamenti e deduzioni, spesso anche scherzandosi sopra. Con Monica è riuscito ad arrivare allo scopo, tanto che con un piccolo riferimento la donna è riuscita a capire cosa avrebbe dovuto scrivere per vincere il premio della puntata. Purtroppo, però, lo ha capito troppo tardi, quando il tempo era scaduto.

Si è resa conto che era una risposta facile, a cui poteva arrivare molto facilmente, ma era ormai fuori tempo.

Flavio Insinna l’ha definita una “super campionessa“, ma la donna dovrà provarci ancora una volta nelle prossime puntate. Le cinque parole erano famiglia, notte, chiedere, nonna e buon. Monica aveva pensato che la soluzione potesse essere “effetto“, mentre per vincere i 115mila euro della Ghigliottina avrebbe dovuto pensare a “consiglio“.

La ex insegnante sicuramente tenterà ancora di vincere nelle puntate successive. Il programma continua ad avere un grande successo, anche se all’inizio i telespettatori davano il conduttore come sfavorito. Flavio Insinna ha saputo conquistare il suo pubblico.