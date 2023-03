L'ex carabiniere Pietro Costa condannato a 4 anni per lo stupro di Firenze

La Corte di cassazione ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per Pietro Costa, uno dei due ex carabinieri accusati per lo stupro di due studentesse statunitensi a Firenze. Costa era stato condannato a 5 anni e mezzo in primo grado, poi ridotti a 4 dalla Corte d’appello di Firenze.

Condannato a 4 anni e 4 mesi Marco Camuffo

L’altro ex carabiniere accusato di aver violentato le due ragazze, Marco Camuffo, è stato processato separatamente dopo aver scelto il rito abbreviato. La sua condanna definitiva, risalente all’aprile del 2022, è stata di 4 anni e 4 mesi.

Lo stupro a Firenze a due studentesse di 21 anni

I fatti risalgono alla notte tra il 6 e il 7 settembre 2017. Le due studentesse, 21 anni, stavano cercando un taxi per tornare a casa dove aver passato la serata nella discoteca Flo di piazzale Michelangelo.

I due carabinieri, in servizio al radiomobile e intervenuti sul luogo per una rissa, si offrirono di riaccompagnarle al borgo Santissimi Apostoli, dove le ragazze abitavano, con la loro auto. Lo stupro avvenne nell’androne del palazzo dove vivevano le studentesse, che immediatamente denunciarono quanto accaduto.

