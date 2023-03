Il maestrale porta con sé il colpo di coda dell'inverno nel Sud Italia

Malgrado l’imminente avanzata dell’anticiclone africano prevista per questi giorni no, non è ancora finita e lo stesso maestrale che alla fine spazzerà via le nubi dai nostri cieli per ora porta con sé il colpo di coda dell’inverno nel Sud Italia. Il maltempo sta ancora imperversando fra Centro Sud e Meridione Tirrenico della penisola. Il tutto con temperature in forte calo e soprattutto con forti venti di maestrale che stanno colpendo le Regioni meridionali.

Colpo di coda dell’inverno nel Sud Italia

Da quanto si apprende i venti sono stati particolarmente forti a Barletta, Brindisi, Lamezia Terme e Bari. Cali termici severi si sono registrati a Matera e Campobasso, poi a Bari, Pescara e Cosenza. Neanche le piogge per adesso hanno sgomberato il campo, anzi, sono state e saranno ancora forti per qualche ora su Puglia, Campania (con picchi di oltre 60mm nel Cilento), Basilicata e la Calabria tirrenica. In queste ore l’Italia è di fatto divisa in due: bel tempo al Nord ed aria fredda e perturbata proveniente dai Balcani sul Centro/Sud. E per le prossime ore? Ancora maltempo al Sud, specie in Calabria.

Cosa accadrà nelle prossime ore

In particolare domani, giovedì 16 Marzo, le condizioni meteo miglioreranno un po’ ovunque, tuttavia la colonnina di mercurio resterà in basso. Da Nord/Est irromperanno masse d’aria molto fredde che faranno precipitare le temperature di altri 5-6 gradi. Il tutto con forti venti di tramontana sul mar Jonio, con raffiche ad oltre 80km/h nel Salento, sul Golfo di Taranto e in modo particolare in Calabria, su Crotone e provincia.