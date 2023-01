L'inverno è arrivato ed ecco quanto durerà il gelo polare sull'Italia

L’inverno “canonico” è arrivato davvero ed ecco quanto durerà il gelo polare sull’Italia.

Il meteorologo Stefano Rossi spiega ai media ripresi da La Stampa cosa dovremo aspettarci nei prossimi giorni. Ha detto l’esperto: “Nei prossimi giorni farà sempre più freddo e attenzione perché sono attese anche intense ed estese gelate“. Su “Meteo” Rossi ha spiegato che il ciclone bianco “Thor” che sta avvolgendo l’Italia sarà alimentato ancora da venti freddissimi. Saranno venti che spireranno dalle gelide terre del circolo polare artico.

Quanto durerà il gelo polare sull’Italia

Ecco perché “le temperature hanno già iniziato a scendere, raggiungendo valori sicuramente più consoni alla stagione, dopo settimane e settimane in cui sono risultate fuori dal normale (verso l’alto)”. E aggiunge: “Al momento, i termometri sono scesi soprattutto al Nord, ma entro le prossime 24 ore tutto il Paese verrà interessato da un contesto termico pienamente invernale. Ci sarà un angolo d’Italia dove il freddo sarà più intenso.

Ci riferiamo al Nordovest dove sono attese le prime ampie schiarite, pronte a provocare un brusco scivolone dei valori minimi che potranno scendere anche di parecchi gradi sotto lo zero”.

“Mettiamoci l’anima in pace, non finirà ora”

Poi Rossi spiega: “Il rasserenamento, infatti, favorisce una più rapida dispersione del calore verso la libera atmosfera e dunque un più veloce ed intenso raffreddamento degli strati più bassi dell’atmosfera.

È proprio quello che accadrà su queste zone, dove è attesa la formazione di estese gelate”. la chiosa d Rossi è netta: “Si mettano pure il cuore in pace gli amanti delle belle e miti giornate di sole in quanto questo clima di stampo pienamente invernale non solo ci terrà compagnia per l’intero weekend, ma con tutta probabilità anche durante prossima settimana“.