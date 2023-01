Il ciclone Thor sull'Italia ancora per dieci giorni, quell’area glaciale si è formata nel cuore del Mediterraneo e non andrà via per ora

Il ciclone “Thor” starà sull’Italia ancora per dieci giorni e la vasta e fredda area di depressione glaciale destinata a durare fino alla fine del mese.

Quell’area si è formata nel cuore del Mediterraneo e non andrà via per ora. Anzi, come testimoniato dalle nevicate a bassa quota in molte parti d’Italia di oggi, porterà condizioni invernali a più riprese su gran parte del paese.

Ciclone Thor attivo ancora per dieci giorni

Le previsioni meteo di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito iLMeteo si stanno rivelando azzeccate. Ed esse indicavano “nella vasta area depressionaria mediterranea il motore del meteo dei prossimi giorni”, come spiegato da AdnKronos ieri.

Si tratta di una lacuna barica che sta richiamando aria fredda, “prima dal Nord atlantico e poi dai Balcani. A contatto con le acque del Mediterraneo, ancora miti e 3°C più calde del normale, l’aria fredda causerà successivi approfondimenti ciclonici che daranno luogo a fasi di maltempo estremo”.

Ecco i settori interessati dalla prima fase

Ma in quali settori? La risalita dal Centro Italia verso il Nord è in atto da oggi, 20 gennaio, una risalita con la quale sarà interessato dal freddo nuovamente il Nord-Est con “tanta neve in pianura tra Basso Veneto, Emilia e Toscana”.

E ancora: “Il nucleo più intenso di precipitazioni nevose è atteso sull’Emilia dove si potrebbero avere altri accumuli al piano di 10-15 cm. Significative anche le nevicate attese sul Basso Veneto ma di minore intensità, e quelle a quote di bassa collina della Toscana dove qualche fiocco potrebbe svolazzare fino alle pianure”.