L’Isola dei famosi, Akash: “Me ne vado, non mi rispettate”

Nel corso della diciottesima puntata de L’Isola dei Famosi Akash Kumar ha minacciato di lasciare il programma. Ecco cosa è successo.

Lunedì 17 maggio 2021 Ilary Blasi è tornata in onda con la diciottesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, con Akash Kumar che ha minacciato di lasciare il programma.

Ecco cosa è successo.

Akash, le parole di Ilary Blasi

La conduttrice ha dato il via alla diciottesima puntata de L’Isola dei Famosi salutando gli opinionisti e gli ex naufraghi presenti in studio.

Tra questi il modello Kumar, che in settimana aveva dichiarato che non sarebbe più tornato in studio.

Parole che non sono passate di certo inosservate, con la Blasi che ha affermato: “Akash Kumar aveva detto che non sarebbe più venuto, e invece è ancora attaccato a quella poltrona come le extension di Vera Gemma“.

Akash, la replica del modello

A quel punto Kumar ha replicato: “Posso parlare, posso parlare? Io non sarei più venuto. Dichiaro di non voler venire più perché non c’è rispetto per me. Io lo dico qui in faccia a tutti.

Non c’è. Se vuoi posso anche andare via adesso. Vado adesso?”. Alla fine, comunque, il modello è rimasto in studio.

Akash, annuncio social

Ma cosa era successo? Ebbene, nei scorsi giorni Kumar, tra i concorrenti più discussi dell’edizione 2021 de L’Isola dei famosi, aveva dichiarato tramite social che non avrebbe più preso parte al programma. A tal proposito, infatti, aveva affermato: “La mia esperienza in studio termina qua…non sarò più presente. Questa è una mia scelta. È meglio dare spazio a persone che creano dinamiche”. Alla fine, comunque, il modello è presente in studio in occasione della diciottesima puntata del reality.

Akash, la diciottesima puntata

In attesa di scoprire se si ritornerà a parlare di Akash nel corso della puntata, la conduttrice, in collegamento con la Palapa, ha parlato degli scontri avvenuti in settimana, come quello tra Matteo e Ignazio. Ma non solo, la puntata è continuata con la chiusura del televoto.

La Blasi a quel punto ha quindi chiesto a Roberto Ciufoli: “Cercano di farti fuori tutte le volte. Perché?”. Con il naufrago che ha replicato: “Non capisco cosa ho fatto”. Alla fine ad essere eliminato proprio Ciufoli che decide di dare il bacio di Giuda, che vale una nomination, ad Angela.