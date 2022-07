Il Quarto Decreto interministeriale per dare aiuto a Kiev e l’Italia che aumenterà anche le spese militari secondo le regole dello Strategic Compass

L’Italia aumenterà le spese militari di un miliardo e 200 milioni e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini conferma anche l’invio di ulteriori forniture all’Ucraina. Il sunto del decreto arriva dopo l’audizione del titolare della Difesa presso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ed è su due cardini: nuovo decreto per l’invio di armi in Ucraina e aumento delle spese militari.

La linea di Usa e Nato è chiara e il nostro paese aveva già aderito allo Strategic Compass atlantico ed alle sue condizioni di impegno.

L’Italia aumenterà le spese militari

A darne menzione il presidente del Copasir, senatore Adolfo Urso: “Nel corso dell’audizione il ministro ha aggiornato il Comitato in merito alla guerra della Russia in Ucraina e sugli sviluppi a livello europeo conseguenti all’adozione dello “Strategic Compass” avvenuta nello scorso mese di marzo”.

E ancora: “Tali approfondimenti hanno consentito al Comitato di acquisire ulteriori elementi di valutazione nell’ambito della indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i Servizi di intelligence che si concluderà nella giornata di domani con la Relazione al Parlamento“.

Quarto Decreto per le armi a Kiev

E in chiosa: “Nel corso dell’audizione il ministro ha inoltre illustrato i contenuti del quarto Decreto interministeriale che autorizza la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative dell’Ucraina.

Il comitato ha riscontrato l’aderenza del decreto medesimo alle indicazioni e agli indirizzi dettati dal Parlamento”.