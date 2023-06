“L’incesto va normalizzato”, questa la frase pronunciata da Maria Sofia Federico, ex concorrente de il “Collegio” che, nel giro di poche ore ha scatenato immediate critiche sui social. La giovane che è diventata anche sex worker nella nota piattaforma “Only fans” è intervenuta come ospite nel canale Twitch di Ivan Grieco e nel corso della chiacchierata ha detto la sua sulla questione. In una intervista rilasciata a Fanpage, la giovane ha provveduto a fare chiarezza su quanto detto durante la diretta.

“L’incesto va normalizzato”, le parole della nota influenze fanno discutere

La 18enne nel corso della diretta ha spiegato di vedere l’incesto dunque come una cosa da normalizzare, precisando anche: “credo che sia un fallimento della cultura il fatto che l’incesto sia ancora visto come un tabù”.

Ivan Grieco ha poi a sua volta aggiunto: “Basta che venga fatto usando precauzioni e non per riprodursi. Spieghiamolo bene, altrimenti ci dicono che siamo matti. Io non ne farei una battaglia tipo ‘regolamentiamo l’incesto’, come con le droghe leggere o l’eutanasia, semplicemente lo tollero”.

Il successivo chiarimento

Maria Sofia Federico è stata successivamente intervistata da Fanpage.it. In questa occasione è ritornata nuovamente sulla polemica: “Hanno veicolato solo la parte secondo la quale sarei stata a favore dell’incesto perché, come al solito, si utilizzano i nomi delle persone come farebbero gli sciacalli. Parto con un disclaimer grande come una casa: la maggior parte delle relazioni incestuose sono intrise di dinamiche di potere e rappresentano l’esordio di abusi familiari”.

Non ultimo ha evidenziato che “Queste dinamiche non ci sono se ho un cugino che non vedo da 10 anni, che non conosco e con cui mi ritrovo ad avere un rapporto romantico e fisico. In quel caso, non credo ci sia un rapporto di potere. Se ci fa strano, è un fatto culturale. Diversi sono i rapporti tra fratelli e sorelle oppure con i genitori, perché in quel caso i rapporti di potere ci sono”.