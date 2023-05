La cantante australiana Sia Kate Isobelle Furler, conosciuta ai più solo come Sia, ha confessato di essere autistica. L’artista ha ammesso che soltanto adesso è libera di essere veramente se stessa.

Sia: la cantante australiana è autistica

Ospite del podcast Rob Has di Rob Cesternino, Sia Kate Isobelle Furler, che tutti conoscono semplicemente come Sia, ha rivelato di aver ricevuto la diagnosi di disturbo dello spettro autistico. La cantante australiana non ha spiegato quali sono stati i sintomi che l’hanno spinta a sottoporsi alle visite, ma ha ammesso che finalmente si sente davvero se stessa.

La confessione di Sia sull’autismo

Sia ha dichiarato:

“Per 45 anni mi sono sentita come se dovessi indossare un costume umano, una maschera. Solo negli ultimi due anni sono diventata pienamente me stessa. Nessuno può conoscerti o amarti quando sei pieno di segreti e vivi nella vergogna. Solo quando finalmente ci sediamo in una stanza piena di estranei e raccontiamo loro i nostri segreti più profondi, oscuri e vergognosi, e tutti ridono con noi, e non ci sentiamo pezzi di spazzatura per la prima volta nella nostra vita, ci sentiamo visti per la prima volta nella nostra vita per quello che siamo veramente, possiamo iniziare ad uscire nel mondo e operare semplicemente come esseri umani con il cuore e non fingere di essere niente”.

La reazione dei fan alla confessione di Sia

Sia ha ammesso di essere autistica, scoperta che avrebbe fatto recentemente, a ben 45 anni d’età. La rivelazione della cantante australiana ha suscitato qualche dubbio nei fan. Nel 2021, infatti, l’artista aveva diretto, prodotto e scritto il suo primo film, Music. La pellicola era incentrata proprio sull’autismo, ma la protagonista scelta non aveva alcun disturbo. Motivo per cui il film aveva ricevuto critiche feroci, una su tutte: aver descritto l’autismo in modo “fumettistico“. Alla fine della fiera, Sia fu costretta a modificare la pellicola e a chiedere scusa per non essersi informata abbastanza sul disturbo dello spettro autistico.