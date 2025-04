In esclusiva per l’Adnkronos, Sophia Loren condivide il suo ricordo di Papa Francesco: un gesto che resterà con lei per sempre.

Sophia Loren, una delle icone più amate del cinema, ha voluto condividere un ricordo speciale di Papa Francesco, il pontefice scomparso ieri mattina. In un’intervista esclusiva con l’Adnkronos, l’attrice ha raccontato un gesto significativo che ha segnato profondamente la sua vita. Il legame tra i due, segnato da un incontro carico di emozione, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore della Loren.

L’incontro tra Sophia Loren e Papa Francesco

Sophia Loren ha espresso il suo profondo dolore per la scomparsa di Papa Francesco, sottolineando la grande stima che ha sempre nutrito nei suoi confronti. Ha ricordato con commozione l’incontro avuto con il Papa nel 2018, durante un’udienza privata in Vaticano, un momento che rimarrà impresso nel suo cuore.

In passato, Sophia Loren aveva raccontato come l’incontro con Papa Francesco le avesse permesso di riscoprire la propria fede, un’esperienza che le aveva profondamente toccato l’anima. Questo incontro, infatti, non solo le aveva restituito un senso di serenità spirituale, ma aveva anche rafforzato il suo legame con la religiosità, segnando un momento fondamentale nella sua vita.

Il gesto di Papa Francesco durante l’incontro

In quella occasione, Papa Francesco le aveva regalato una corona del Santo Rosario, un gesto che l’attrice ha descritto come significativo e che ancora oggi porta sempre con sé, come simbolo di vicinanza e spiritualità.