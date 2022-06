La dieta di Silvia Toffanin: come si mantiene in forma la showgirl

La bellissima e bravissima conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, è sempre in ottima forma fisica, ma nella sua dieta lascia spazio a qualche sgarro

Come avere un fisico simile a quello di Silvia Toffanin? La bravissima conduttrice di ‘Verissimo‘, nonto programma televisivo da anni tra i talkshow di maggior successo di Mediaset, non segue una dieta particolarmente ferrea, eppure mantiene da sempre una linea davvero invidiabile.

Chi è Silvia Toffanin, la conduttrice di Verissimo

Silvia nacque a Cartigliano nel 1979 debuttò a Miss Italia nel 1997, per poi diventare una letterina di Passaparola poco tempo dopo, insieme all’amica Ilary Blasi. Da molti anni ormai condice con grande successo anche in termini di ascolti, il noto programma ‘Verissimo‘. Il suo compagno di vita, come tutti saprete, è Piersilvio Berlusconi, da cui la bella presentatrice veneta ha avuto anche due bambini.

La dieta di Silvia Toffanin: via libera allo sgarro

Non si sa molto, per la verità, della dieta della presentatrcie televisiva veneta. Dalle informazioni raccolte si è scoperto che fra i suoi segreti ci sono una sana alimentazione equilibrata e tantissimo sport. La Toffanin, infatti, pratica equitazione, jogging e danza con ottimi risultati. Gli sfizi a cui non può rinunciare? Prima di tutto il gelato, ma anche della buona focaccia. Insomma, la dieta di Silvia Toffanin forse funziona proprio perché non è così ferrea e lascia spazio a qualche peccato di gola che, se non in eccesso, non fa mai male.

La dieta dimagrante: miglior integratore naturale

Dal momento che iniziare una dieta è difficile, spesso si ha bisogno di un piccolo aiuto e in questo caso giungono in soccorso gli integratori alimentari. Tra i tanti, il migliore da aggiungere alla dieta per dimagrire è Aloe Vera ultra, un integratore made in Italy raccomandato da esperti e consumatori, come si legge anche dalle testimonianze in merito.

Un integratore notificato al Ministero della Salute e molto noto per le sue proprietà. Infatti, accelera il metabolismo aiutando a bruciare le calorie e migliorare l’assimilazione digestiva. Sazia e riduce il senso di fame, oltre a depurare il fegato, i reni e anche l’intestino, in modo da mantenere la forma a lungo. Per chi volesse sapere di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un integratore particolarmente raccomandato in quanto rispetto ad altri che si trovano in commercio non ha particolari controindicazioni o effetti collaterali, dal momento che si basa sui seguenti componenti naturali che sono:

Aloe vera: una pianta che dà il nome al prodotto, migliora la funzione epatica e digestiva, blocca il senso di fame e drena i liquidi in eccesso

una pianta che dà il nome al prodotto, migliora la funzione epatica e digestiva, blocca il senso di fame e drena i liquidi in eccesso Tè verde: un brucia grassi naturale che è ricco di antiossidanti e aiuta a perdere peso, oltre che raggiungere la forma che si desidera.

Essendo Aloe Vera Slim esclusivo e originale, non si può comprare nei siti di e-commerce o negozi fisici. Il cliente interessato a questo integratore deve digitare il sito ufficiale del prodotto, compilare il form nella sezione specifica con i propri dati e inviarlo. Un integratore che è in offerta promozionale al costo di 49,99€ per 4 confezioni (invece di 200€) con la spedizione gratis. Il pagamento si effettua con carta di credito, Paypal o anche in contanti al corriere al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.