La doppia linea di Piantedosi contro i tifosi: 150 Daspo e decreto ad hoc

La giornata di domani segnerà con ogni probabilità il momento di attuazione normativa della “doppia linea” di Matteo Piantedosi contro i tifosi: per l’episodio specifico sono pronti 150 Daspo e per il fenomeno è pronto un decreto ad hoc.

Un “legiferato tecnico” con il quale, dopo gli scontri fra quelli di Roma e Napoli in A1, il ministro dell’Interno del governo guidato da Giorgia Meloni si prepara a sanzionare pesantemente non solo i responsabili in punto di norma ma anche il contesto.

Doppia linea di Piantedosi contro i tifosi

L’ultimo precedente di una severità di intervento così mirata risale al 2004, quando l’allora titolare del Viminale Angelino Alfano “bastonò” i tifosi dell’Atalanta.

In una evocativa immagine riportata da Repubblica gli scontri fra tifosi che hanno innescato l’azione di Piantedosi sono stati definiti “Suburra contro Gomorra, per sottolineare come quelle scene, col mondo del calcio e dello sport, non c’entrino nulla”.

Gli scontri di Arezzo e la decisione

E proprio in ordine agli scontri di domenica scorsa, quando l’uscita nord dell’area di servizio Badia al Pino in provincia di Arezzo diventò un Far West di fumo, urla e botte, sono stati l’input con cui il Viminale sta preparando contromisure massicce.

Quali? In merito ai singoli responsabili e protagonisti individuati dalle indagini di polizia verranno emessi 150 Daspo mirati. Poi in ordine alla repressione del fenomeno il ministro, che lo aveva già ammesso ieri, emanerà un decreto che terrà fuori dalle trasferte organizzate i tifosi romanisti e napoletani almeno fino a fine febbraio: due mesi di “digiuno” calcistico per ricordare “preventivamente” che il calcio è un gioco e non un’arena di barbari.