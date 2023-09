Chiara Maci, la food blogger e la polemica sui social per la troppa burocrazia per madri single

Chiara Maci, una nota food blogger, ha sollevato una polemica sulla richiesta di spiegazioni alle madri single durante il rinnovo del passaporto per i loro figli. Ha chiesto una revisione di questa pratica burocratica.

La food blogger e il rinnovo del passaporto

Recentemente, è emersa una controversia riguardante la necessità per le madri single di fornire spiegazioni alle istituzioni burocratiche. Chiara Maci, nota food blogger, ha condiviso la sua esperienza su Instagram, evidenziando l’inconvenienza di dover spiegare la propria condizione di genitore unico durante il rinnovo del passaporto per sua figlia nel 2023. Questo processo causa un senso di colpa ingiustificato e imbarazzante, specialmente quando si è in compagnia dei propri figli.

Chiara Maci e la condizione di madre single

Maci ha sollecitato la necessità di riformare questa pratica amministrativa, come riporta il sito repubblica.it, sottolineando l’importanza di una revisione dei procedimenti coinvolti. La nota food blogger, madre single, ha raccontato delle difficoltà causate dalla burocrazia delle istituzioni per la sua condizione di madre single.

Chiara Maci, food blogger, ha vissuto disagio quando in questura hanno insistito sulla figura del padre di sua figlia, soprattutto davanti a lei, sottolineando come questa situazione le abbia causato dolore durante la gravidanza e nei documenti ufficiali.