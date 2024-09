La furia degli evacuati a seguito dell'inondazione in Emilia-Romagna.

L'esasperazione colpisce oltre 1000 evacuati in Emilia-Romagna dopo la distruzione causata dall'alluvione dell'anno scorso. Gli abitanti di Faenza, delle province di Ravenna, Bologna e altre parti dell'Emilia Romagna esprimono indignazione per la perdita delle loro case e beni, dovendo affrontare di nuovo la devastazione in soli 16 mesi.