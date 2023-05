Profughi caricati a forza su un autobus per poi essere trasbordati su un gommone e mandati alla deriva nell'Egeo: è successo in Grecia. Interpellato sul caso, il governo locale si è limitato a non commentare

Video shock dalla Grecia. Immagini filmate nell’isola di Lesbo mostrano un gruppo di undici profughi, tra i quali donne e bambini, caricati a forza su un autobus, fatti salire su una barca della Guardia Costiera greca e, trasbordati su un gommone, mandati alla deriva nell’Egeo.

La negligenza del governo greco

A pubblicare in esclusiva il video girato dall’attivista austriaco Fayad Mulla è stato il New York Times. Interpellato sul caso, il governo locale si è limitato esprimendo un «no comment». Atene ha sempre negato le accuse di respingimento dei migranti ma queste immagini, risalenti allo scorso 11 aprile, inchiodano il governo greco costringendolo a rispondere finalmente delle sue azioni. «Non pensavamo di sopravvivere quel giorno, quando ci hanno messo sul gommone l’hanno fatto senza un briciolo di compassione» ha raccontato uno dei profughi recuperato da una motovedetta turca e che ora si trova a Smirne.

Migranti, record dal 2016

Ottantamila. È il numero di migranti entrati in Europa da gennaio ad aprile in Europa. È record dal 2016. Frontex, l’agenzia per il controllo delle frontiere esterne Ue, ha comunicato i numeri degli ingressi illegali relativi al primo quadrimestre dell’anno: «Sulla rotta del Mediterraneo centrale sono aumentati a quasi 42.200: si tratta di un dato quadruplicato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo il livello più alto da quando Frontex ha iniziato a raccogliere dati nel 2009». La rotta rappresenta così «poco più della metà degli attraversamenti irregolari nell’Ue fino a quest’anno (circa 80.700), quasi il 30% in più rispetto a un anno fa e il totale più alto per il periodo gennaio-aprile dal 2016».