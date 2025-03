La situazione di Felice a Milano

Felice, un uomo di 65 anni, vive in una casa popolare di 30 metri quadri a Niguarda, Milano. Da dieci mesi, la sua vita è segnata dall’isolamento, costretto a rimanere intrappolato nella sua abitazione a causa dell’assenza di un ascensore. Malato di Parkinson e costretto a utilizzare una sedia a rotelle, Felice ha visto la sua libertà ridotta a zero. La sua casa, un tempo rifugio, è diventata una prigione.

Un appello disperato alle istituzioni

Recentemente, Felice ha deciso di tornare a far sentire la sua voce, lanciando un appello al Comune di Milano attraverso i microfoni del Tg4. “Non vivo più”, ha dichiarato, esprimendo la sua frustrazione e il desiderio di una vita dignitosa. Questo grido d’aiuto non è passato inosservato: in passato, un privato cittadino aveva risposto al suo primo appello, fornendogli una sedia a rotelle. Tuttavia, Felice sa che per migliorare la sua condizione è necessaria una risposta concreta da parte delle istituzioni.

Le barriere architettoniche e i diritti dei disabili

La situazione di Felice non è un caso isolato. In molte città italiane, le barriere architettoniche continuano a rappresentare un ostacolo insormontabile per le persone con disabilità. Secondo le statistiche, oltre il 20% della popolazione italiana vive con una qualche forma di disabilità, eppure l’accessibilità degli edifici pubblici e privati è ancora insufficiente. Le istituzioni devono prendere coscienza di questa realtà e attuare politiche efficaci per garantire i diritti di tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche.

Il futuro di Felice e la speranza di cambiamento

Felice non si arrende. La sua storia è un simbolo della lotta per l’accessibilità e i diritti delle persone con disabilità. Attraverso il suo appello, spera di sensibilizzare l’opinione pubblica e spingere le autorità locali a prendere provvedimenti. La sua vita, come quella di molti altri, dipende dalla capacità delle istituzioni di ascoltare e rispondere alle esigenze dei cittadini. La speranza di Felice è che, un giorno, possa tornare a vivere liberamente, senza le limitazioni imposte dalle barriere architettoniche.