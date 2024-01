La morte improvvisa di Sandra Milo, icona del cinema italiano, ha lasciato incredulità in tutta Italia. Diverse le reazioni dei vip e le parole di Simona Ventura.

Una foto che le ritrae insieme apparsa sul social X di Simona Ventura:

« Sandra non ci credo … Ho sempre pensato che questo momento non sarebbe arrivato mai . Ti ho sempre voluto e ti vorrò sempre tanto tanto bene, vola tranquilla Sandra, staremo vicini noi ai tuoi figli ».

Dopo qualche ora dalla pubblicazione del primo post, Simona Ventura torna sui social con un video di una puntata dell’Isola dei Famosi 2010, da lei condotta e in cui partecipò Sandra Milo.

«È arrivato il momento di far entrare qui in studio un personaggio molto importante di questa isola, una donna che ci ha insegnato molte cose . Diamo il benvenuto a Sandra Milo !».

L’attrice, che all’epoca aveva 77 anni, aveva appena concluso la sua esperienza nel reality ed era arrivata in studio per l’intervista con la conduttrice. Ad attenderla anche suo figlio Ciro con un grande mazzo di rose rosse.

«Mi è sempre piaciuto molto questo programma, è l’unico che guardo. Poi l’idea di far quest’avventura straordinaria che ti riporta indietro nel tempo, a una lotta per la sopravvivenza che non è quella che si fa quotidianamente».